Balotelli soyunma odasında torpil patlattı. Takım arkadaşları kaçacak delik aradı

Süper Lig'de Adana Demirspor, evinde ağırladığı Karagümrük engelini 1 golle geçti ve ligde 10 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Ayrıca mavi şimşekler, 2024 yılının ilk galibiyetini almış oldu.
Maçın tek golünü kaydeden Mario Balotelli, maç sonrası soyunma odasında ilginç bir şakaya imza attı.
TORPİL PATLATTI!
Balotelli, soyunma odasında torpil patlattı.
Elindeki torpili yakan Balottelli, yaptığı şaka ile takım arkadaşlarını korkuttu.
Bazı futbolcular, torpil atılan yerden kaçtı.
O anlar, sosyal medyanın gündemine otururken, video binlerce kez izlendi.
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