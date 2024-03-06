Flaş... Flaş... Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı

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Flaş... Flaş... Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
FIFA, Süper Lig ekibi Konyaspor'a üç dönem transfer yasağı cezası verdi.

Süper Lig ekibi Konyaspor, FIFA'ya ulaşan davalar nedeniyle 3 dönem transfer yasağı aldı.

FIFA, Konyaspor'un transfer tahtasını 3 dönem kapattı.

''ABARTILACAK BİR OLAY DEĞİL''
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Derebağ açıklamasında, "Kesinlikle bu sportif bir ceza değil. Önceki dönemlerde açılan davalar, bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Abartılacak bir olay değil. Bunun 3 dönem olması 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde oyuncuların bize tekrar dava açabilecek olmasından dolayı. En kısa sürede ödemeleri yaparak transfer tahtasını açacağız" ifadelerini kullandı.

Gelen bu yasakla Konyaspor, 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.

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