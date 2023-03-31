DP Lideri Uysal, İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı kınadı ve sağduyu çağrısı yaptı

Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik yapılan tehditlerin saldırılara zemin hazırladığını belirtti.

Uysal, Türkiye'nin belki de en zor seçimi olan 14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet etti.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan gerekli açıklama ve tedbirlerin alınmasını beklediğini söyledi.

Uysal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin soruya ise, "Anayasaca teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının örgütlenme hakkı var" cevabını verdi.

Uysal, "Bizim meselemiz iktidara karşı mücadelemizi vermektir. Bugün bu iktidarın yanlışlarına, sistematik çöküşe karşı milletimizin mücadele mihengi Millet İttifakı olmuştur" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu'ya çeşitli programlara katılmak üzere geldi. Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde yaptığı açıklamada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik yapılan tehditlerin saldırılara zemin hazırladığını savundu ve "Bugün elim bir olay yaşandı. Gece yarısı İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Siyasetçiler, devlet adamları ve toplum liderlerinin söyledikleri sözler ve hareketler, bir örnek teşkil eder" dedi.

Uysal, siyasi liderlere sağduyu çağrısında bulunarak, "14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken, Türk tarihinin ve demokrasisinin belki de en zor seçimini yapacağız. Bu noktada, özellikle Sayın Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasi aktörleri, sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na, bu konuda halkta oluşan endişeleri gidermek için gerekli açıklama ve tedbirleri hızla almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bir gazetecinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında sorduğu soruya yanıt olarak, Uysal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının örgütlenme hakkına sahip olduğunu ve herkesin siyasi parti kurarak mücadele edebileceğini söyledi. Uysal, "Millet İttifakı olarak, önceliğimiz muhalefete karşı mücadele etmek değil. Sayın İnce ile ilgili bir değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bizim amacımız, bu hükümetin yanlışlarına karşı mücadele ederek, Millet İttifakı'nın arkasında büyük bir çoğunluğu birleştirmek ve milletimizin muhakemesini kolaylaştırmaktır" dedi.

Uysal, açıklamasının ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaret etti ve akşam saatlerinde partilileriyle birlikte iftar programına katılmak üzere buluşacaklarını belirtti.