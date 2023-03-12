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Gültekin Uysal iddialara yanıt verdi: Meral Akşener ile tartıştılar mı?

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tartışma yaşadığı iddialarına ilişkin "Gerçek değil. Benim ne sayın Akşener ile ne de diğerlerle tartışmam söz konusu olmadı." yanıtını verdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 02:30
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Meral Akşener ile tartıştılar mı? Gültekin Uysal iddialara yanıt verdi

Gültekin Uysal iddialara yanıt verdi: Meral Akşener ile tartıştılar mı?
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tv100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programının konuğu oldu.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- “Siyaset çok dinamik bir süreç. Çokta geriye doğru bir değerlendirme yapmak istemem. Türk milleti tarihi bir kavşağa doğru ilerliyor. Her şeyin merkezinde ülkenin refahı var.
"AKŞENER İLE TARTIŞMADIM"

- (Akşener ile tartıştı iddiası) Gerçek değil. Benim ne sayın Akşener ile ne de diğerlerle tartışmam söz konusu olmadı. Her siyasi lider orada kendi kurumsal aklının değerlendirmesini paylaştı. Bunlar da gayet medeni şeylerdir. Akşener ile hukukumuz ortadadır. Toplantı içeriğiyle ilgili burada konuşmam ayıp olur. Sorduğunuz için yanlış bilgiyi düzeltmek adına ifade ettim.

"KEŞKE OLMASAYDI"

- (Akşener'in sözleri) Keşke olmasaydı. Bugün bu sürecin geldiği momentomun dinamizmini arttırdığı kanaatindeyim. Milletimiz güçlü bir beklenti içerisinde. Bu çizginin dışına düşen her türlü sözü, davranışa tavrını koyuyor.

- (Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına tereddütlü olduğu iddiası) Öyle bir tereddüt yok. Verilen kararların, attığımız imzaların arkasındayız.Bu ülkeyi yıkmak isteyenler bile Türkiye Cumhuriyeti devletinin sunduğu hukukun, güvenliğin, refahın kıymetini bilsin.

"MİLLETİMİZ YÜRÜTME YETKİSİNİ CUMHURBAŞKANINA VERECEK"

- (Kriz dönemlerinde, kritik konularda uzlaşamazlarsa diye eleştiriler var) Milletimiz yürütme yetkisini cumhurbaşkanına verecek. Karar verecek kendisidir, partilerin liderlerinin vazifesi kararları etkinleştirmektir

"KİMSE ESNEME BEKLESİN"

- (CHP-HDP görümesi) Elbette Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşme olacak. Sınırımız bu ülkenin birliği beraberliğidir. Sayın Kılıçdaroğlu elbette farklı sosyal, siyasal zümrelerle görüşecek. Devletin kurucu partisi olarak ölçüleri zaten belli, kimse bunun dışında bir esneme beklemesin.”

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