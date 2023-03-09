DSP seçim kararını açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler mi?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarla her kesimden destek isteyeceği bir süreci başlatırken, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal "destek vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

TVNET canlı yayınına konuk olan Aksakal, "Millet İttifakı'nı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" karşılığını verdi.

“BİZİMLE BİRLİKTE OLUN' DİYEN BİR İTTİFAK HENÜZ OLMADI”

Altılı Masa'nın DSP'nin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapı olduğunu söyleyen Aksakal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"DSP 37 yıllık siyasi yaşamı olan, seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Türkiye'yi üç defa yönetmiş bir siyasi partidir. Kurucusu Bülent Ecevit halkçı, milliyetçi, vatansever, solcu, dürüst bir lider olarak tanınır. Bize herhangi bir şekilde 'bizimle birlikte olun' diyen bir ittifak henüz olmadı. Olup olmayacağı konusunda bilgim de yok... Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz"