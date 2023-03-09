9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • DSP seçim kararını açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler mi?

DSP seçim kararını açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler mi?

DSP Genel Başkanı Aksakal, "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna "DSP ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak girişimlerin kenarında dahi olmaz" yanıtı verdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 04:19
Takip Et

Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler mi? DSP seçim kararını açıkladı

DSP seçim kararını açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler mi?
+
Aa
-

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarla her kesimden destek isteyeceği bir süreci başlatırken, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal "destek vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

TVNET canlı yayınına konuk olan Aksakal, "Millet İttifakı'nı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" karşılığını verdi.

“BİZİMLE BİRLİKTE OLUN' DİYEN BİR İTTİFAK HENÜZ OLMADI”

Altılı Masa'nın DSP'nin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapı olduğunu söyleyen Aksakal, sözlerine şu şekilde devam etti:

"DSP 37 yıllık siyasi yaşamı olan, seçimlere katılma yeterliliği bulunan ve Türkiye'yi üç defa yönetmiş bir siyasi partidir. Kurucusu Bülent Ecevit halkçı, milliyetçi, vatansever, solcu, dürüst bir lider olarak tanınır. Bize herhangi bir şekilde 'bizimle birlikte olun' diyen bir ittifak henüz olmadı. Olup olmayacağı konusunda bilgim de yok... Ekonomik sıkıntılar aşılır. Türkiye güçlü bir ülkedir bunlar aşılır. Ancak bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
4
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
5
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
6
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
7
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
﻿Navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı
﻿Navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı
﻿Navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
﻿İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
﻿Emniyet: Deprem bölgesinde 55 çocuk, 140 yetişkin kayıp
﻿Emniyet: Deprem bölgesinde 55 çocuk, 140 yetişkin kayıp
﻿Emniyet: Deprem bölgesinde 55 çocuk, 140 yetişkin kayıp
﻿Sarıyer’de 3 katlı köşkte yangın
﻿Sarıyer’de 3 katlı köşkte yangın
﻿Sarıyer’de 3 katlı köşkte yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.