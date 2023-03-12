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CHP'li Erkek'ten depremzedelere seçim çağrısı. Tarih vererek uyardı

CHP'li Erkek, deprem bölgesinde etkilenen ve başka illere giden yurttaşların 17 Mart'a kadar adres değişikliği için başvuruda bulunması konusunda uyardı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 21:26
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Depremzedelere CHP'li Erkek'ten seçim çağrısı

CHP'li Erkek'ten depremzedelere seçim çağrısı. Tarih vererek uyardı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, deprem bölgesinde etkilenen yurttaşların oy kullanımına ilişkin açıklama yaptı. 

17 MART TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Erkek, "İçişleri Bakanlığı’nın duyurusuna göre 17 Mart 2023, 23.59’a kadar nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden adres değişikliği yapılabilmektedir. Ancak bu tarihten sonra da seçmen kütüklerinin askıda olduğu sürede bu işlemin yapılması imkanı bulunmaktadır" dedi. 

"SEÇMENLER AÇISINDAN DAHA KOLAY OLACAKTIR"

CHP'li Erkek, şunları kaydetti:

Twitter paylaşımlarına devam eden Erkek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şöyle ki; Yaşadığımız afet nedeniyle başka illere giden vatandaşlarımız, bulunduğu ildeki adresine (yurt, otel, pansiyon gibi yerler dahil) kaydını aldırabilecektir.

Ancak 17 Mart’tan sonra adres değişikliği için YSK’nın açıklayacağı takvime göre seçmen kütüklerinin askıda olduğu süre içerisinde nüfus müdürlüklerinde kayıt yaptırıldıktan sonra seçim kuruluna başvurulması gerekmektedir.

Özetle YSK takvimine göre her ne kadar sonrasında adres değişikliği imkanı bulunsa da bu işlemin 17 Mart tarihine kadar yapılması seçmenler açısından daha kolay olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı seçim kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından YSK Başkanı da bir açıklama yaparak seçim sürecini başlatmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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