Dükkan açan Suriyelilerin vergilerini de Türkler ödüyor. Fiş istedi "yok" cevabı aldı

CHP'li Mahmut Tanal Şanlıurfa’da 'Suriyeliler Caddesi' olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi’nde Suriyelilerin işlettiği dükkana gitti. Fiş isteyen Tanal, Suriyelilerin fişinin olmadığını, onların vergilerini de Türklerin verdiğini açıkladı.

Dükkan açan Suriyelilerin vergilerini de Türkler ödüyor. Fiş istedi "yok" cevabı aldı

Editör: İsa KARAARSLAN

Geçtiğimiz Mayıs ayında CHP Şanlıurfa 28. Dönem Milletvekili seçilen Mahmut Tanal Şanlıurfa’da bulunan ve 'Suriyeliler Caddesi' olarak adlandırılan bir caddede hamur işi satan bir dükkanın önüne geldi.

Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi’nde Suriyelilerin işlettiği dükkana giden Tanal alışveriş yaptı. Sonrasında ise Suriyeli esnaflardan fiş istedi ancak alamadı.

SURİYELİLER FİŞİN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Tanal o anları ise, "Suriyeliler açısından fiş yok, vergi yok, yükümlülük yok. Şanlıurfa’daki Türk esnaf vergisini verirken, Suriyeliler ise fişsiz, faturasız ürün satıyor. Şanlıurfa’yı bu hale getiren AKP iktidarıdır, Erdoğan yönetimidir!" diyerek paylaştı.

O görüntüler yeniden gündeme gelirken görüntülere "Suriyeliler için KDV ve ÖTV ödemeye devam" dedi.

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