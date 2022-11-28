Neymar'a astronot tedavisi

Brezilyalı yıldız futbolcunun tedavisi için NASA teknolojisi uygulanmaya başlandı.

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin astronotlar için geliştirdiği Kompresyon Botu denilen bir alet, üç farklı masaj tekniğiyle sakat olan bölgedeki kan dolaşımını harekete geçiriyor.

Ayrıca şişliği azaltıp, ağrıyı hafifletiyor, biriken laktik asiti ortadan kaldırıp, yumuşak doku ve kemik iyileşmesini sağlıyor.

Neymar'ın sağ bileğine uygulanan bu tedavi yöntemiyle eleme maçlarında oynayabileceği açıklandı.