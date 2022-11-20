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Erdoğan 9 yıl sonra Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Doha'da, liderler resepsiyonunda flaş bir isimle bir araya geldi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 18:59
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Erdoğan Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Erdoğan 9 yıl sonra Sisi ile görüştü
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Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere başkent Doha'ya gitti.

Al Sani'nin liderlere verdiği resepsiyonu katılan Erdoğan burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile el sıkıştı.

Erdoğan ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de selamlaştı.

HEYET KALABALIK

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Doha’ya geldi.

 


 

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