Dünya Kupası'nda ilk golü Fenerbahçeli yıldız attı ama...

2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Valencia, 15. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.

33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikada golü ise VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal olmuştu.

Valencia 31. dakikada takımının 2. golünü de kaydetti.

PERU MEDYASI VAR'A İNANMADI

Peru medyası Valencia'nın iptal edilen pozisyonunda Var Odası'nın ikna edici bir görüntü veremediğini, iptalin tartışmalı olduğunu belirtti.