Ekvador'da maçlar izlensin diye eğitime ara verildi

Ekvador'da öğrencilerin milli takımlarının Dünya Kupası maçlarını izleyebilmesi için eğitime ara verildi.

Yetkililer, halkı milli takımlarına destek için birleştirmek, aidiyet duygusunu artırmak ve ulusal birliği pekiştirmek için nu kararın alındığını açıkladılar.

Tek şart maç bitiminde derslerin devam etmesi ve alkollü içecek veya yasaklı madde tüketiminin olmaması.

Ekvator kupada ikinci maçını Hollanda ile oynayacak.