25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ekvador beraberliğe sevinemedi

Hollanda ile Ekvador'un 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlık kabusu yaşandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:58
Takip Et

1 puanı getiren Fenerbahçeli yıldız Valencia sakatlandı

Ekvador beraberliğe sevinemedi
+
Aa
-

2022 Katar Dünya Kupası A Grubu karşılaşmasında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hollanda, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Cody Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

VALENCIA SAHNEYE ÇIKTI

Ekvador'da sahneye 49. dakikada Enner Valencia çıktı. Fenerbahçeli golcü, bu dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve Katar'daki 3. golünü attı. Valencia, ayrıca Dünya Kupası maçlarında Ekvador'un son 6 golünü atan isim olmayı başardı.

WEGHORST OYUNDA

Hollanda'da Beşiktaşlı Weghorst ise yedek kulübesinde başladığı maçta 79. dakikada Cody Gakpo yerine oyuna dahil oldu.

VALENCIA SAKATLANARAK ÇIKTI!

Ekvador'da golü atan isim olan Enner Valencia, 90. dakikada sakatlık geçirdi ve sedyeyle oyundan çıktı.

1-1'lik skorun ardından iki takım da gruptaki puanlarını 4'e çıkardı.

Bu sonucun A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar'ın üst tura çıkma olasılığı kalmadı.

Hollanda, grubun son maçında 29 Kasım Salı günü ev sahibi Katar ile karşılaşacak. Ekvador, aynı tarihte grupta 3 puanı bulunan Senegal ile kozlarını paylaşacak.

İkinci maçların tamamlanmasının ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1-Hollanda: 4 puan
2-Ekvador: 4 puan
3-Senegal: 3 puan

4-Katar: 0 puan

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Brezilya’da iki okula silahlı saldırı 3 ölü, 11 yaralı
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Soma’da madende iş kazası: 1 ölü   
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Anadolu Otoyolu'nda feci kaza. Tıra çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
﻿Tesla Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.