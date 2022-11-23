Ekvador'a ceza geliyor

2-0'lık galibiyet sırasında bazı Ekvador taraftarlarının tezahüratlarının Güney Amerikalı rakipleri Şili'yi hedef aldığı bildirildi.
FIFA Disiplin Kurulu, Ekvador'a karşı soruşturma başlattığını açıkladı.
FIFA'nın disiplin yasasının 13. maddesini ihlal etmenin olası yaptırımları arasında kapalı kapılar ardında oyun oynamak veya belirli sahalara giriş yasağı yer alabilir.
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