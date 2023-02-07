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Dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları geliyor

Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:03
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Dünyaca ünlü isimlerden destek ve taziye mesajları geliyor

Dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları geliyor
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Dünyaca ünlü bir çok ünlü sanatçıdan  ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası destek ve taziye mesajları gelmeye başladı.

Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

"DUALARIMI YOLLUYORUM"

3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.

İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle..." mesajını paylaştı.

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Tozanlı
7.02.2023 11:27
Demekki dış mihrak yokmuş ne varmış !! Beceriksizlik, liyakatsizlik, cahillik, en önemlisi bu memleketten Olamama varmiş ...!! Seçimi bekliyoruz  
 
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