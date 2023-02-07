7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremde provokatif paylaşımlara 4 gözaltı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, sosyal medyada 90 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:29
Takip Et

90 hesap incelemeye alındı. Depremde provokatif paylaşımlara 4 gözaltı

Depremde provokatif paylaşımlara 4 gözaltı
+
Aa
-

 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, sosyal medyada 90 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
2
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
3
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
4
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
7
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
﻿Yakalayın bu şerefsizleri. Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Güney Kore ve Hindistan, kurtarma çalışmalarına destek gönderiyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Fenerbahçe'nin depremzedeler için ilk tırı yola çıkıyor
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Enkazdan ayağı kesilerek kurtarıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.