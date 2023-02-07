Acı katlanarak büyüyor. 10 ili yıkan deprem felaketinde ikinci gün

Doğu, Güneydoğu, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.4 açıkladıktan sonra 7.7 olarak revize etti. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener “Artçı depremlerin aylarca hatta belki bir yıla kadar sürmesi beklenebilir. 5 ve 6’nın üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik.” dedi.

3 BİN 381 CAN KAYBI

Depremde toplam 3 bin 381 vatandaş hayatını kaybederken, 20 bin 426 yurttaş da yaralandı. AFAD teyitli olarak 5 bin 775 binanın yıkıldığını, 11 bin 302 binanın da yıkıldığı yönünde ihbar olduğunu söyledi.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Kandilli’nin verilerine göre, Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü merkez üssü olan 7.6’lık bir deprem kaydedildi. Kandilli’nin ardından AFAD da depremin büyüklüğünü 7.6 olarak, merkez üssünü ise Elbistan olarak duyurdu. Kahramanmaraş Elbistan’da saat 13.24’te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Söz konusu deprem, Diyarbakır, Ankara, Adana ve Malatya’dan da hissedildi.

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

AFAD Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” dedi. “Şu ana kadar 6’nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6” ifadelerine yer veren Soylu, “Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz” dedi.

DEPREMİ VURAN KENTLERDE SON DURUM

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili “Devletin tüm imkanlarıyla sahada seferber olundu. Hasar ciddi. Bir şey söylemek için erken. Bilgiler netleştikten sonra gerekli açıklama yapılacak.” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kahramanmaraş’ta 70 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

MALATYA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 47 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 550 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Malatya Valiliği, yurttalara şebeke suyu içmeme çağrısında bulundu. Valilik,”Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş’tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 18 binanın yıkıldığı söyledi. Yıkılan binalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Şanlıurfa’da 200 yaralının olduğunu söylendi.

ADANA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 118 vatandaşın yaralandığını açıkladı..

OSMANİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada Osmaniye’de 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 200 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 47 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 550 vatandaşın yaralandığını açıkladı..

KİLİS

Kilis Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. 8 kayıp

DEVLET HASTANESİ VE POLİSEVİ YIKILDI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Hatay’ın da etkilendiğini belirterek kentte yıkılan binaların olduğunu açıkladı. İskenderun ve Antakya’da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

“Antakya ve Kırıkhan’da yıkık binalar var. İskenderun’daki ve Antakya’daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

CNN Türk yayınına bağlanan depremzede Dilara Tolunguç “Hatay iskenderun eda binasının önündeyim. Saalerdir bekliyoruz, kimse gelmedi” dedi.

ADIYAMAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Adıyaman Belediye Başkanlığı Binası da yıkıldı.

GAZİANTEP

AFAD, merkez üssü Gaziantep’in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada ” Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 80 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 600 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği, Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu’nda sadece acil araçların geçişine izin verileceğini duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:

“Nurdağı Gaziantep Devlet Yolu araç trafiğinin çok yoğun olması ve yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluşturması nedeniyle ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır”

Tarihi Gaziantep Kalesi de deprem sırasında yıkıldı.

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ’NİN YOĞUNBAKIM BİNASI ÇÖKTÜ

Hatay’ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın acil servisinde ise yaralı depremzedelere hizmet veriliyor. Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yoğun Bakım Ünitesi’nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı. Çöken binadan 14 hasta kurtarıldı.

BARINAK VE YEMEK İHTİYAÇLARI İÇİN CEMEVLERİ 7/24 AÇIK OLACAK

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, 10 ilin etkilendiği, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem bölgesinde yer alan cemevlerinin barınma ve yemek ihtiyaçları için 7/24 açık olacağını bildirdi.