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10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi. Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı. İşte 10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi…

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:47
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10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi

10 ilde depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonların listesi. Bakan Kasapoğlu duyurdu
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde depremzedelerin hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri açıkladı.

Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şu şekilde:

ADANA

Kat'ül Amare Yurdu
Yeni Adana Stadyumu
Asım Savaş Spor Salonu
Çukurova Yurdu
Toroslar Yurdu
Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
Serinevler Spor Salonu
Yüreğir Gençlik Merkezi
İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
TOHM Binası
Nihat Geven Spor Salonu
Menderes Spor Salonu
Atatürk Yüzme Havuzu
Adana Gençlik Merkezi
Çukurova Atletizm Pisti
Ceyhan Spor Salonu
Kozan Yurdu

ADIYAMAN

Yenimahalle Spor Salonu
Cumhuriyet Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Besni İlçe Spor Salonu
Kahta İlçe Stadı
Atatürk Spor Salonu
Gazi Spor Salonu
Sincik Spor Salonu

DİYARBAKIR

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü
Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü
Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
Diyarbakır Stadyumu
Köşkler Spor Kompleksi
Bağlar Gençlik Merkezi
Çınar Spor Salonu
Genç Ofis

GAZİANTEP

Olimpik Yüzme Havuzu
Gazikent Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Şahinbey Spor Salonu
Kalyoncu Spor Salonu
Seyri Antep Gençlik Kampı
Islahiye Gençlik Merkezi
Oğuzeli Spor Salonu
Nizip Gençlik Merkezi
Nizip Stadı
Nizip Spor Salonu
Yavuzeli Spor Salonu
Araban Spor Salonu
Araban Gençlik Merkezi

HATAY

Merkez Spor Salonu
TOKİ Spor Salonu
Merkez Cimnastik Spor Salonu
Kırıkhan Gençlik Merkezi
Reyhanlı Gençlik Merkezi
İskenderun Gençlik Merkezi
Altınözü Gençlik Merkezi
Bayat Spor Salonu
İskenderun Spor Salonu
Dörtyol Spor Salonu
Kırıkhan Spor Salonu
Reyhanlı Spor Salonu
Altınözü Spor Salonu

KAHRAMANMARAŞ

Merkez Spor Salonu
Batıpark Spor Salonu
12 Şubat Stadı

KİLİS

Kilis Gençlik Merkezi
Yüzme Havuzu
Çok Amaçlı Salon
Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu
Bilali Habeşi Erkek Yurdu
Söğütlüdere Semt Sahası

MALATYA

Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu
Çok Amaçlı Spor Salonu
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
Beydağı Gençlik Merkezi
Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi
Cimnastik Salonu
Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi
Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu
Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

OSMANİYE

Osmaniye Kız Yurdu
Kayıboyu Kız Yurdu
Karacaoğlan Erkek Yurdu
Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü
Osmaniye Gençlik Merkezi
Osmaniye Tosyalı Spor Salonu
Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu
Osmaniye Olimpik Havuz
Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina
Kadirli Spor Salonu
Kadirli Gençlik Merkezi
Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi
Bahçe Spor Salonu
OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı
Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

ŞANLIURFA

11 Nisan Kapalı Spor Salonu
İpekyol Gençlik Merkezi
Ahmet Yesevi Salonu
11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu
Bahçelievler Gençlik Merkezi
Harran Yurdu A Blok
Şanlıurfa Yurdu
Birecik Spor Salonu
Karaköprü Gençlik Merkezi
Karaköprü Kapalı Spor Salonu
Yenice Kapalı Spor Salonu
Akçakale Spor Salonu
Akçakale Gençlik Merkezi
Harran Spor Salonu

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SS
7.02.2023 10:54
daha hızlı davranın gönderilen yardım miktarını ekipmanıda doğru dürüst açıklayın bu yerlerin listesi bir şeyi çözmüyor askeri imkanları kullanın helikopterle çalışın  
 
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