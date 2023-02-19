Bella Hadid'ten yeni Türkiye paylaşımı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım çağrısında bulunan ünlü isimlerden biri olan Bella Hadid, Instagram hesabından bir Türkiye paylaşımı daha yaptı.

Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan model Bella Hadid, bir kitapçıda Türkiye’ye ilişkin kitapların olduğu bölümün önünde kitap seçtiği kareyi de paylaştı.

Model Bella Hadid, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapmıştı. Hadid, Instagram hesabından Türkiye haritası ile birlikte bir bilgilendirme metni yayınlamıştı.