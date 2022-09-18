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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına ülke çapında 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

İngiltere'de 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth anısına ülke çapında 1 dakikalık ulusal saygı duruşunda bulunuldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 23:44
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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına ülke çapında 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth anısına ülke çapında 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı
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96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in anısına ülke çapında TSİ 22.00'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss ve eşi Hugh O'Leary, Kraliçe'nin hayatı ve mirası üzerine düşünmek amacıyla yapılan saygı duruşuna Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

ABD Başkanı Biden'ın, Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görüldü.

BIDEN, KRALİÇENİN ANNESİNİ HATIRLATTIĞINI SÖYLEDİ

Ziyaretin ardından, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzalayan Biden, Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyerek, onunla tanışmanın bir onur olduğunu dile getirdi.

Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik." ifadelerini kullandı.

Biden'ın yanı sıra bugün Kraliçe'nin naaşını ziyaret edenler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Kral 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia gibi isimler yer aldı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.

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