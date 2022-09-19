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Celtic taraftarlarından Kraliçe'ye alkışlı veda: Monarşi karşıtı tutumlarıyla biliniyorlardı

İskoçya takımı Celtic'in taraftarları hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için maç öncesinde yapılan saygı duruşu ve alkışı anmayı "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratı ve pankartıyla protesto etti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 02:15
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Monarşi karşıtı İskoç Celtic taraftarları Kraliçe 2. Elizabeth için yapılan saygı duruşunu protesto etti

Celtic taraftarlarından Kraliçe'ye alkışlı veda: Monarşi karşıtı tutumlarıyla biliniyorlardı
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İskoçya Premier Lig'de Celtic'le St. Mirren arasında oynanan maçta Kraliçe 2. Elizabeth için saygı duruşu esnasında Celtic taraftarları kraliyet ailesini "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratlarıyla protesto etti.

Ligin 8. haftasında Celtic, The Smisa Stadı'nda St. Mirren'e konuk oldu.

Maç öncesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için saygı duruşunun başladığı sırada Celtic taraftarları "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratında bulundu.

Saygı duruşunun bitmesiyle stadyumdaki bir grup taraftarın ise Celtic taraftarlarının kraliyet ailesini protestosunu yuhaladığı görüldü.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ SAYGI DUYACAĞIZ DEMİŞTİ

Celtic Teknik Direktörü Ange Postecoglou maçın öncesinde yaptığı açıklamada, "Kraliçenin ölümüyle ilgili protokole uyacağız. Maçtan önce saygı duruşu ve bir dakikalık alkış olacak. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunu saygı çerçevesinde yapacağız. Taraftarımızın da aynısını yapmasını istiyoruz" diye konuşmuştu.

Postecoglou, maç sonrasında taraftarların kraliyet ailesini protestosuna ilişkin yorumda bulunmadı.

Celtic'in 14 Eylül'de Shaktar Donetsk'le oynadığı maçta Celtic taraftarlarının Kraliyet ailesi aleyhindeki hakaret içerikli pankart taşıması tepkilere yol açmıştı.

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