Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini bilen hesap Kral Charles için de tarih verdi
Yaklaşık 70 yıldır tahtta kalan ve 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü tüm dünyayı yasa boğdu. Twitter'da bir hesap Kraliçe'nin ölüm tarihini günü gününe bilince sosyal medyada olay oldu. Söz konusu hesap Kral için de tarih verdi.
Medyaradar'ın haberine göre, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi.
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Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.
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Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.
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Buckingham Sarayı tarafından açıklamada ayrıca, “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya dönecek” ifadesi kullanıldı.
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Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de 10 günlük yas ilan edildi.
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Ancak sosyal medyada bir tweet olay yarattı.
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Kraliçe'nin ölüm tarihini günü gününe bilen Twitter kullanıcısı, Kral için de ölüm tarihi verdi.
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Aylar öncesinden atılan tweet sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini söylemişti, günü gününe bildi.
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Aynı hesaptan Kral Charles'ın da 28 Mart 2026'da vefat edeceği söylendi.
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Tweet'in viral olmasının ardından, twitter kullanıcısı hesabını gizliye alıp profilindeki fotoğrafı da kaldırdı.
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 21. yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarıydı. 70 yıldır başta olan Elizabeth'in servetinin ise 500 milyon dolar olduğu düşünülüyor.
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Kraliyet ailesinin mal varlığı ise 88 milyar dolar. Peki bu miras kime kalacak? Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in hayatı ile ilgili pek çok bilinmeyen gizem var.
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Kraliçe Platin Jübile'si ile bu yıl tahta çıkışının 70. yılını kutlamıştı. Platin Jübile dört gün süren törenlerle kutlanmıştı. İngiliz medyası Kraliçe'nin hayatının detaylarına odaklanmıştı.
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ABD medyasının dikkati ise farklı bir noktaya odaklanmıştı. Kraliçe'nin ne kadar parası var, bu serveti nasıl elde etti ve bu miras kime kalacak? soruları gündeme gelmişti.
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Kraliçe aslında 70 yıldır oturduğu tahtın ilk varisi değildi. Amcası VII. Edvard'ın boşanmış kadınla evlenme konusundaki ısrarıyla sıralama Elizabeth'in ailesine geçti. Nitekim 6 Şubat 1952'de babası VI. George ölünce tahta Elizabeth oturdu.
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İşte Kraliçe Elizabeth'in bilinen alışkanlıkları
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1. Kraliçe sayısız ülkeye gitse de pasaportu yoktu.
3. Kanını da herhangi bir sağlık riskine karşılık yanında taşıyordu.
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İşte Kraliçe'nin rekorları
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1. En uzun görevde olan hükümdar.
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2. En uzun evli kalan İngiliz Monarşisi üyesi.
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3. Tahta çıkışını 300 milyon kişi izlemişti, bir rekordu.
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4. İki yıl daha görevini yaparsa Fransızların "Güneş Kralı" 14'ncü Ludwig'in 72 yıllık rekorunu kırabilirdi.
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5. 15 İngiliz başbakanı gördü.
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İşte Kraliçe'nin skandalları ve acıları
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1. Eşi Prens Philip, geçen yıl 99 yaşında hayatını kaybetti.
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2. Kız kardeşi Prenses Margaret seks partileriyle ünlüydü.
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3. Gelini Prenses Diana'nın ölümündeki sır perdeleri hâlâ kalkmadı.
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4. Son olarak torunu Prens Harry, kraliyet ile bağını koparmıştı.
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5. Gelinler Kate Middleton ile Meghan Markle de küs.
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6. Oğlu Prens Andres'un adı ise seks skandalları ile gündemden düşmüyor.
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Kraliçe'nin serveti
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1. Kraliçe 2. Elizabeth'in yüzü Birleşik Krallık'taki her kağıt ve madeni parada var.
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2. Serveti şimdiye kadar resmi olarak hiç açıklanmadı. İki yıl önce Sunday Times kişisel servetinin 500 milyon dolar olduğunu yazdı.
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3. Wall Street Journal'a göre çok yüklü miktarda şahsi banka hesapları var, ama detaylar meçhul.
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4. Gelirleri hem devletten hem de özel yatırımlardan geliyor.
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5. Esas ana kısım Sovereign Grant yani Birleşik Krallık'ta kraliyet ailesine tahsis edilen bütçeden geliyor. Buradan Kraliçe'nin resmi seyahatleri, saray ve kalelerin bakımları ve diğer giderler karşılanıyor.
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6. Bu bütçenin de kökü 1700'lere dayanıyor. Monarşi, Crown Estate yani toprakları karşılığında hükümetten gelir almaya başladı.
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7. Bu anlaşma ile birlikte hükümet, yıllık olarak kraliyete ödemeler yapıyor. Geçen yıl örneğin sadece Buckingham Sarayı için 100 milyon dolardan fazla ödendi.
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8. Yani Birleşik Krallık'a ait resmi vergilerden ödemeler alıyorlar.
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Kraliyet ailesi
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1. Kraliyet ailesinin marka değeriyle de milyonlar kazanıyorlar.
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2. Hatta bu marka sayesinde İngiltere ekonomisine her yıl 2 milyar dolara yakın para kazandırdıkları tahmin ediliyor.
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3. Örneğin bunun 500 milyon dolardan fazlası turizmden geliyor.
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4. Forbes dergisinin 2020 verilerine göre Kraliçe II Eliazbeth ve ailesinin toplam serveti 88 milyar dolar.
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5. Bu da onları en zengin kraliyet aileleri listesinde beşinci sırada yapıyor. Aynı listeye göre en zengin kraliyet ailesi 1.4 trilyon dolarlık varlık ile Suudiler.
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6. Kraliyet aileleri arasında kişisel olarak en zengin isim ise 30 milyar dolarlık serveti ile Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah.
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Gayrimenkuller
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1. Forbes dergisine göre Kraliyet ailesine ait gayrimenküllerin değeri 28 milyar dolar.
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2. Bunlar arasında en değerlisi 4.9 milyar dolar ile Buckingham Sarayı.
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3. Bu gayrimenkullerin büyük bir kısmı kraliyet ailesine ait. Dolayısıyla Kraliçe II Elizabeth'in tek başına satma hakkı bulunmuyor.
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4. Ancak Norfolk'taki Sandringham Houese ile İskoçya'daki Balmoral Kalesi, Kraliçe'ye ait.
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5. Bunların da her biri en az 70 milyon dolar değerinde. Kraliçe tatillerini ve özel günlerini buralarda geçiriyor.
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6. Kraliçe'nin şahsına ait mülkler ölümünün ardından tahtın ilk sıradaki varisi olan oğlu Prens Charles'a kalacak.
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7. Kraliçe ve ailesinin bir diğer gelir kaynağı da İngiltere ve Galler'de 45 bin metrekareyi aşan topraklar. Buraların kiralanmasından da yıllık 25 milyon dolardan fazla gelir elde ediyorlar.8. Bu arada Kraliçe tüm bu kazançlarından vergi ödemiyor.