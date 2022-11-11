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Dünyanın en büyüklerinden olan kripto para borsası FTX’in varlıkları donduruldu. Piyasayı alt üst etmişti

Kripto para piyasasının alt üst olmasına neden olan FTX’in düzenleyici kurumlar tarafından bazı varlıkları donduruldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:40
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Dünyanın en büyüklerinden olan kripto para borsası FTX’in varlıkları donduruldu. Piyasayı alt üst etmişti

Dünyanın en büyüklerinden olan kripto para borsası FTX’in varlıkları donduruldu. Piyasayı alt üst etmişti
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Dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX'te bu hafta başlayan büyük çaplı satışların ardından Binance'in FTX'i satın alma planının da feshedilmesi bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüşü daha da tetikledi.

Bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, bu haftaki büyük çaplı satışların ardından FTX yatırımcılardan ve rakiplerinden yaklaşık 9.4 milyar dolar fon toplamaya çalışıyor.

Ancak FTX'in sorunları fon açığıyla sınırlı değil. Bahamalar'ın Menkul Kıymetler Komisyonu dün, FTX iştirâki FTX Digital Markets'ın varlıklarını dondurdu.

Öte yandan, Bloomberg muhabirininn Twitter'da yaptığı ancak henüz teyit edilmeyen açıklamaya göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu da FTX CEO'su Bankman-Fried'a yönelik, menkul kıymet yasalarını deldiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

Bitcoin bugün yüzde 4 düşerek 16,858 dolara geriledi. Böylece Bitcoin'in bu ayki toplam kaybı %17'ye ulaştı. FTX'in kripto para birimi FTT bugün yüzde 27 ekside 2.7 dolardan işlem görürken, bu ayki toplam değer kaybı yüzde 89 seviyesinde.

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