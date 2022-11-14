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MASAK'tan iflasını duyuran FTX için açıklama. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriydi

MASAK, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:40
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İflas eden kripto para borsası FTX için MASAK'tan açıklama geldi

MASAK'tan iflasını duyuran FTX için açıklama. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriydi
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Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde gerek uluslararası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberlere dikkat çekildi.

Açıklamada, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcıların, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlıkça, bu yükümlülerin faaliyetlerinin Başkanlık görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, basında çıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı küresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com'a ilişkin haberlerin kamuoyu gündemine düştüğü ilk andan itibaren Başkanlığımızca dikkatle takip edilmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan başka söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 sayılı kanunun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası FTX, ABD'de iflas işlemlerini başlatırken, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried da görevinden istifa etti.

Likidite krizi derinleşen şirketin CEO'sunun adımlarına yönelik eleştiriler artmış ve düzenleyici kurumlar tarafından şirketin bazı varlıkları dondurulmuştu.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX'te bu hafta başlayan büyük çaplı satışların ardından Binance'in FTX'i satın alma planının da feshedilmesi bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüşü daha da tetikledi.

Bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, bu haftaki büyük çaplı satışların ardından FTX yatırımcılardan ve rakiplerinden yaklaşık 9.4 milyar dolar fon toplamaya çalışıyordu.

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