Dünyanın en pahalı kadını İspanya’dan Amerika’ya gidiyor

Osmancan Erok
Dünyanın en pahalı kadını İspanya’dan Amerika’ya gidiyor
Kadın futbolunda tarihe geçen transfer!

İspanya medyasının haberine göre, ABD kulübü Bay FC, Zambiya milli oyuncusu Racheal Kundananji'nin transferine onay verdi.

23 yaşındaki yıldız oyuncunun Madrid CFF'den ABD ekibine yaklaşık 735 bin Euro’ya transfer olması bekleniyor.

Bu bedelle kadın futbolunda yeni transfer dünya rekoru kırılmış olacak.

İspanyol kulübünün yöneticisi Lucy Rushton forvet hakkında şunları söyledi: Dinamik hücum nitelikleri ve inanılmaz fiziksel profiliyle muazzam bir yetenek. Racheal'in kale önünde soğukkanlılığı ve farklı son vuruşlarla ve farklı pozisyonlardan gol atma konusunda doğal bir yeteneği var.

Kundananji, bu sezon dördüncü sırada yer alan İspanyol ekibi Madrid formasıyla çıktığı 14 maçta sekiz gol attı.

Hücum oyuncusunun Zambiya'daki uluslararası maçlarında da benzer bir oranı var: 13 maçta sekiz gol kaydetti.

Racheal Kundananji, geçen yıl Zambiya'nın Kosta Rika'ya karşı oynadığı Dünya Kupası maçında başarılı bir performans sergilemişti.

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