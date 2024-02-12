Türkiye Kupası kura çekimindeki skandal canlı yayınlandı. TFF yetkilisi pişkin pişkin güldü

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yarı final eşleşmelerinin belirlendiği sırada büyük bir skandal yaşandı.

Organizasyonun sunucusu, A Spor spikeri Melike Çelik bir anda kura çekimini kendisi yapmak istedi.

Çelik'in, "Bir tane de ben çekebilir miyim sonra?" teklifine, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, "Buyrun" dedi.

Kura çekiminin yapıldığı alana gelen Çelik, karıştırmadan eline gelen ilk topu seçti.

Çelik'in çektiği kura sonucunda, Ankaragücü-Fenerbahçe/Beşiktaş-Konyaspor galipleri eşleşti.

Yaşanan olay büyük tartışmalara neden oldu.

Süper Lig'in ardından Türkiye'nin en önemli futbol organizasyonu konumundaki Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde yaşananlar, "Noter huzurunda çekim yapılmıyor mu? Kurayı kimin çekeceği daha önceden belli değil mi? Her canı isteyen kura çekimi yapabilir mi?" sorularını akıllara getirdi.