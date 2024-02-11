TFF'den Süper Kupa kararı. Parayı Arabistan'a iade edecek

Kaynak: Sabah
TFF'den Süper Kupa kararı. Parayı Arabistan'a iade edecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa için ödenen parayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesecek.

29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan ancak çıkan sorunlar nedeniyle ertelenen Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Kupa için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek.

Para, Suudi Arabistan'a geri verilecek.

KULÜPLER ONAYLADI
Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul etti.

Ancak kupanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Federasyon, maçın en geç mart ayından oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermedi.

Maç tarihinin ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

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