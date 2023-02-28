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Tam 3 yıl önce Rus Ordusu 34 Türk askerini İdlib'te bombalayarak şehit etmişti. Unutanın soyu sopu kurusun

3 yıl önce Rus ordusu İdlib'te 34 Türk askerini bobalayarak şehit etti. Gülsüm Khalilova'nın şehitlerle ilgili paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 08:48
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Tam 3 yıl önce Rus Ordusu 34 Türk askerini şehit etmişti

Tam 3 yıl önce Rus Ordusu 34 Türk askerini İdlib'te bombalayarak şehit etmişti. Unutanın soyu sopu kurusun
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24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 1. yılı. Binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti.

"Katil despotlara lanet olsun"

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Kiev'de bulunan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova'nın askerlerimizle ilgili 
"Tam 3 yıl önce bugün #Rus Ordusu, 34 Türk askerini İdlib bölgesinde bombalayarak Şehit etmişti, şehitlerimizin ruhu şad olsun, Katil despotlara lanet olsun" paylaşımı dikkat çekti. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

İdlib'de 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dünya basınında yer alan haberlerde, saldırının 'Rusya ile Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği' yorumları yapıldı ve savaşının seyrini değiştirebilecek kadar önemli bir gelişme olduğu yazılmıştı.

ERDOĞAN TURİZM REKORLARINI ANLATMIŞTI

27 Şubat'ta meydana gelen saldırıdan 2 gün sonra kameralar karşısına geçerek suskunluğunu bozan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 34 askerin şehit olduğunu açıklayarak, "Sınır kapılarının bundan sonra kapatılmayacağını" söylemiş; turizm rekorları ve ekonomik göstergeleri anlatmıştı. 

Rusya ile bugünkü ilişkilerimize baktığımızda ise en son Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı.

Öte yandan otuzdört Türk askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırı Türkiye'nin Suriye İç Savaşı kapsamında tek seferde en büyük kaybı olarak tanımlanmaktadır.

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