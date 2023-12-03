Dünyayı evimize getiriyor

Özlem Tunca Esirgenç’i tanımayan yoktur sanırım. İlk yayın tarihi olan 12 Ocak 2010’dan bu yana yıllardır, ‘Dünyayı Geziyorum’ isimli programı yapıyor. İzleyicilerini kimi zaman el sürülmemiş doğada gezintiye çıkarırken kimi zaman da buram buram tarih kokan sokaklarda dolaştırıyor.

Alışılmışın dışına çıkarak hem ülkemizin farklı köşelerini hem de dünyanın değişik coğrafyalarını gezerek ilginç görüntüler eşliğinde oraların kültürlerini, gelenek ve göreneklerini, ilginç yaşam tarzlarını, benzersiz manzaralarını ve her ülkenin kendine has yemek alışkanlıklarını ekranlara taşıyor.

Pazar günleri alternatif arayanlara Kanal 7’de saat 17.00’de yayınlanan, her bölümü macera ve heyecan yüklü olan ‘Dünyayı Geziyorum’, iyi bir tercih olur.

/////////////////////

‘Erdal ile Ece’ geliyor

++++++++++++

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 4 ve Recep İvedik 5 ile 7 milyon baremini geçerek Türk Sinema Tarihi’nde tüm zamanların en çok seyirciye ulaşan filmleri listesinde ilk 2 sırada yer alıyor.

Recep İvedik 7’den sonra yeni filmi ‘Erdal ile Ece’yi duyurdu. 23 Şubat 2024’te vizyona girecek filmde Şahan Gökbakar’a Seda Türkmen eşlik ediyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı film, merak ettiğim yapımlardan biri. İlk tanıtımı ne zaman yayınlanacak? Henüz bir bilgi yok.

Detaylar geldikçe paylaşacağım. Bakalım, nasıl bir film bizi bekliyor olacak?

/////////////////////

‘Mutluyuz’ için geri sayım

++++

İbrahim Büyükak, Türk Sineması’nda son dönemde yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiriyor. Yasemin Sakallıoğlu ile başrolünü paylaştığı yeni filmi ‘Mutluyuz’dan ilk tanıtım yayınlandı.

Ayrılmak üzere olan bir çiftin eğlenceli hikâyesini sinemaseverlerle buluşturacak filmde İbrahim Büyükak’ı Ferhat, Yasemin Sakallıoğlu’nu ise Aslı karakteriyle izleyeceğiz. Çiftin komik ve eğlenceli anlarının gözler önüne serildiği tanıtımda herkesin kendi ilişkisinden bir parça bulacağının ilk sinyalleri veriliyor.

Eğlenceli bir çift komedisi olan ‘Mutluyuz’, 29 Aralık’ta vizyona girecek.