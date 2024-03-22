Dursun Özbek Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi

Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin (GSYİAD) her yıl düzenlediği geleneksel iftarı bugün Vadi İstanbul Radisson Collection'da yapıldı.

Yemeğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Metin Özturk,1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, futbolculardan Kerem Demirbay eski futbolcu Arda Turan ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma yapan Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek’in sözleri:

“SEVGİ İKLİMİNİ GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

"Bu güzel Ramazan akşamında buraya gelen topluluğa saygılarımı sunuyorum. Seçildiğimiz günden beri Galatasaray'da bir arada olmanın oluşunu sağlamak için büyük emek verdik. Bu birlikteliği burada görmekten mutluluk duyuyorum. Biz Galatasaray'da çok güzel bir sevgi iklimi yaşıyoruz. Bunu Türk futbolunda da yaratmak istiyoruz. Türk futbolunda olmasını istemediğimiz sataşmalarla karşı karşıyayız. Büyük camiaları temsil ettiğimiz için sözlerimizin, konuşmalarımızın dikkat olması lazım. Ağzımızdan çıkan bazı söylemler bazı kitleleri harekete geçirebiliyor. Herkese itidali tavsiye ediyorum. Provokasyona gelmememizi tavsiye ediyorum. Burada en önemli husus ülkemizin birliği, beraberliğidir. Üzerine basarak söylüyorum. Sevgi iklimini kendi camiasında sağlamış olan bir kulüp olarak Türk sporunda da sevgi iklimini getirmek için elimizden geleni yapacağız."

“FLORYA’NIN 3-4 MİSLİ”

"Kemerburgaz'daki yerleşkemizin kabası bitti ve ince işlerine başlandı. Oraya geçmenin arifesindeyiz. GSYİAD'ın Galatasaray'a büyük desteği var. Çağrımıza her zaman cevap veriyorlar. Yeni yerleşkemiz Florya'da bulunduğumuz yere göre 3-4 misli büyük bir yer. Tesislerimizin tamamlanması biraz zaman alacaktır ama hepimizin iftihar edeceği bir yer olacak. Bütün Galatasaray camiasının bu konuda bize gösterdiği yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum.

“FON ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

"Zaferler ekonomik sonuçlarla taçlandırılmazsa başarılı olmuyor. Galatasaray, ekonomik şartlarda da sportif başarılarla aynı seviyeye gelmesi lazım. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ı 10-15 yıla taşıyacak bir fon üretmeye çalışıyoruz ve bunun da dikkatli kullanılmasını istiyoruz."

“YÜZDÜ YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK”

"Önümüzdeki yıl mücadele edecek amatör şubelerimiz bugünkünden daha çok finansal açıdan desteklenmiş bir şekilde mücadele edecek. Ben ve arkadaşlarım yaptığımız işlerden övünmenin peşinde değiliz. Siz bize destek vermeseydiniz bizim burada söylediğimiz projelerimizin hiçbiri mümkün olmazdı. Benim sizden ricam var. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şu kısa dönemde bize olan desteğinizi esirgemeyin. Bize bugüne kadar verdiğiniz desteğe ve cesarete teşekkür ediyorum."