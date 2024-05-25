Turgay Kıran'dan Ali Koç'a: Hiç yakıştıramadım

Selahattin Ekrekli
Turgay Kıran'dan Ali Koç'a: Hiç yakıştıramadım

İş insanı ve eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Turgay Kıran, seçimi değerlendirirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.

Derbi sonrası yaşananları yakıştıramadığını aktaran Kıran, ''Çok üzücü. Ali Koç gibi eğitimli, kültürlü varsayılan zengin bir aile çocuğununun yapmış olduğu sıkıntılı bir olay. Sahaya girilmesi yasakken siz oraya giriyorsanız sıkıntılısınız. Hiç yakıştıramadım.'' ifadelerini kullandı.

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