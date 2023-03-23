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Kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da bir otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkması sonucu duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:14
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Duvara çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Konya’da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, Damladere Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Alakova otobüs terminali istikametine seyir halinde olan Hüseyin Teke idaresindeki 42 COG 52 plakalı otomobil, aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan duvara çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Hüseyin Teke’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Teke’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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