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Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi

 Düzce Üniversitesi'nde (DÜ), kentin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime 4 Aralık tarihine kadar ara verildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:56
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Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi

Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
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DÜ'den yapılan açıklamaya göre, depremde üniversite yerleşkelerinde herhangi bir ağır hasar meydana gelmediği belirtildi.

Eğitim binalarında, deprem nedeniyle sıva çatlağı ve kısmi asma tavan hasarları oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Küçük çaplı onarımların yapılabilmesi, öğrencilerimizin motivasyonunun olumsuz etkilenmemesi amacıyla, üniversitemizde 23 Kasım-4 Aralık tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmiştir. Meydana gelen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav tarihleri, 1 hafta süreyle ileri alınmış olup, 5-11 Aralık tarihlerinde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin, her zaman "en önemli öncelik" olduğu işaret edilerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Bu arada memleketine gitmek isteyen öğrencilerin, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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