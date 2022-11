Deprem sırasında yapmanız gerekenler

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Ankara'dan İstanbul'a kadar büyük bir bölgeyi salladı.



Deprem anında korunmak için yapılması gerekenler hayati öneme sahip. Bu nedenle bir sarsıntı sırasında yapılacakların bilinmesi gerekiyor.



SAKIN PANİK YAPMAYIN

AFAD'ın tavsiyelerine göre, deprem anında yapılması gerekenler şu şekilde belirtiliyor;



Kesinlikle panik yapılmamalıdır.



1- Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.



2- Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.



3- Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.



4- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.



5- Balkona çıkılmamalıdır.



6- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.



7- Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.



8- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.



9- Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.



10- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.



11- Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.



SARSINTI GEÇTİKTEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

12- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.



13- Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.



14- Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.



DEPREM ÇANTASI

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.



Battaniye: Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.



Mevsime uygun giysi: Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.



Bolca su: Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur. Her bir aile üyesini hesaba katarak yeterli miktarda su bulundurulmalıdır.



İlaç: Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.



Kıymetli evraklar: Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı. Önemli belge fotokopileri Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu Deprem Poliçesi Diplomalar Pasaport, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)



Çok amaçlı çakı: Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.



El feneri: Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.



Pil: Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.



Hijyen malzemeleri: Sabun ve Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu Islak mendil Tuvalet kâğıdı İlk Yardım Çantası Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.



Para: İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.



Ayakkabı: Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.



Konserve: En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.



Çakmak: Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.



Düdük: Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.



Yağmurluk: Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.



Kağıt kalem



