Dzeko mucizesi. Fenerbahçe Pendik'i lige çıktığına pişman etti

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde ağırladığı Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup etmeyi ve 10'da 10 yapmayı başardı. Kanarya bu galibiyeti 5 golle almayı başardı.

Ludogorets karşısında Kadıköy'de görece zorlanan ve maçın 55-90 dakikaları arasında türbülansa giren bir Fenerbahçe izlemiştik... Bu karşılaşmada Djiku'nun yaşadığı sakatlık, sarı lacivertlilerin yaşadığı yüksek temponun kadro üzerinde göstermeye başladığı negatif etkilerin bir kanıtı gibiydi.

İki kulvarda birden teknik direktör İsmail Kartal ile ekibi etkileyici bir rotasyon sağlasa da takımın birkaç günde bir yoğun maç trafiğinde olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.

YORGUNLUK BELİRTİLERİ SOMUTLAŞTI

Nitekim bu sürecin getirdiği 'metal yorgunluğu' Pendikspor deplasmanında da erkenden bazı negatif çözülmelere yol açtı. Fred ve Becao gibi ana kadronun iki as oyuncusu darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşayarak kenara gelmek durumunda kaldı.

Süper Lig'in dibine demir atan takımlardan biri olan Pendikspor, kadro kalitesi ve form bakımından kendisinden birkaç gömlek üstün olan Fenerbahçe karşısında alan daraltmaya ve sertliğe başvurmaya çabalasa da bu bile çalışmadı...

İLK YARIM SAATTE YAŞANAN ÇÖZÜLÜM...

Dakikalar 30'u gösterirken sağ kanattan gelişen akında Osayi'nin ortasında top kaleci Erdem Canpolat'ın bacak arasından geçip ayağına çarparak ağlara gittiğinde; Fenerbahçe zaten yeterli düzeyde bir baskı kurup golü çok istediğini ispat etmişti: 0-1.

Pendikspor'un isabetli şut atamadan tamamladığı ilk yarıda oyun kurmaya, tempo artırmaya, rakip kaleyi yoklamaya yatkın olup bunu eyleme dönüştüren taraf tamamen Fenerbahçe'ydi.

İRFAN CAN KAHVECİ YİNE GOLÜNÜ ATTI

Tam devrenin bu skorla sona ereceği düşünülürken, 42. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda top defansa da temas ederek kaleci Erdem'i yanıltıp ağlarla buluştu: 0-2.

Stadyum kapasitesi düşük olduğu için 90 kişilik yer ayrılan Fenerbahçe taraftarları, ikinci golden sonra müthiş bir coşku yaşamaya başladı. Stadyum çevresinden formalarını giyerek takımını destekleyen sarı lacivertli taraftarlar ile stadyumdaki taraftarların coşkusu iç içe geçti.

PENDİKSPOR İSTEDİĞİNİ ALAMADI...

İkinci devre öncesi sakatlık yaşayan Fred ile Becao'nun boşluğu, Oosterwolde ve 2 golle Ludogorets maçının kahramanı olan Zajc tarafından dolduruldu. Ancak Fenerbahçe, son maçta olduğu gibi ikinci devrenin başından itibaren ufak çaplı bir düşüş yaşadı.

46-57 aralığında Pendikspor iki çok net fırsat bulmasına rağmen bunların birinde kaleci Livakoviç, diğerinde Diaby'nin başarısız son vuruşu skorun değişmesini önledi. Maçta 1 saat geride kalırken ev sahibi Pendikspor'un hâlen isabetli bir şutu dahi yoktu.

GERİDE AÇILAN BOŞ ALANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ligde şu ana dek yediği 20 golle, ağlarında en çok gol gören takım olan Pendikspor, bu maçta da dezavantajlı duruma düşmekten kurtulamadı. Maçın 60 dakikalık sürecinin ardından 62. dakikada Edin Dzeko fişi çekmeye çok yaklaştı.

Ancak karşı karşıya pozisyonda bu kez kaleci Erdem geçit vermeyecekti. Fenerbahçe'nin oyunu tutmak için ekstra bir çaba sarf etmesine gerek kalmıyordu fakat geride yaşanabilecek potansiyel boşlukları onarması da elzemdi...

VE KANARYA, 65'TE TAMAMEN RAHATLADI

Pendik'in bir atağından seken topun ribaundunu alan Zajc, harika bir saha görüşüyle topu rakip yarı alana sürüp defansın arkasına koşu yapan Szymanski'yi gördü 65. dakikada... Szymanski daha topa gitmeden Edin Dzeko'nun koşusunu görüp yalnızca Boşnak golcüye servisini yaptı.

Topu boş ağlara yuvarlayan Dzeko, skoru 3-0 yaptı ve Pendikspor'un gardını tamamen düşüren isim oldu.

BOŞNAK MAHALLESİNDE BOŞNAK GOLCÜ COŞTU!

Fenerbahçe fırtına gibi esmeye devam ederken Ferdi Kadıoğlu çalışkanlığı ile dikkat çekti. Ferdi'nin emekleri, 77. dakikada Boşnak Mahallesi olan Pendik'te bir Boşnak golcünün, Edin Dzeko'nun harika golüyle taçlandı. Ferdi'nin sol kanattan pasında topu klas bir şekilde kontrol eden Edin, tek vuruşla farkı 4'e çıkardı: 0-4.

Sarı lacivertlilerin ataklarının ardı arkası kesilmezken, Pendikspor'un bu dakikalarda bile isabetli şutunun olmaması dikkat çekti. 79'da Tadiç'in vuruşunu Pendikspor defansı çizgiden çıkardı.

SAMET DE SAKATLANDI, YERİNE İSMAİL GEÇTİ

Fenerbahçe için her şey yolunda giderken yine savunmada, bu kez Samet Akaydın sakatlık yaşadı. Deneyimli futbolcu, Miguel Crespo ile değişmek zorunda kaldı. Gelecek dönemde bu maçta sakatlanan oyuncuların sağlık durumları, hele ki ligdeki Trabzonspor maçı öncesi büyük bir önem arz edecek.

Çünkü sarı lacivertliler öyle bir durum yaşadı ki, Samet'in yerine İsmail Yüksek geçmek zorunda kaldı...

EDİN DZEKO, HAT-TRICK'E KOŞTU!

Kanarya'nın durmaya niyeti yoktu. Dakikalar 87'yi gösterirken Edin Dzeko yine sahneye çıktı ve Pendik kalecisi Erdem'i 3. kez mağlup ederek hat-trick yaptı, skoru da tam 5-0'a getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde bu anlamlı galibiyeti alan Fenerbahçe, gözünü 4 Kasım'da Kadıköy'de oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasına çevirdi. Pendikspor ise bu zorlu mücadeleyi kâbus görerek ve rakibinin kalesine 1 tane bile isabetli şut atamadan tamamladı.