Ünlü voleybolcunun ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Sır dolu ölümü öncesi son anları

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin 6'ıncı kattaki odasından düşerek hayatını kaybetti. Ituma'nın sır ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken yıldız voleybolcunun son anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Koridorda yaklaşık 1 saat oturduğu daha sonra odasına girdiği görülüyor.
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı.
Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti.
BÖYLE KAYDEDİLDİ
Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ituma'nın koridorda bir süre yere oturduktan sonra odasına girdiği görülüyor.
OTELDEN ÇIKTILAR
Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.