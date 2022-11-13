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Demet Akalın deprem tatbikatı videosunu paylaştı. Takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalmadı

'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de 18.57'de gerçekleştirildi. O anları evinde kızıyla birlikte yaşayan şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 01:05
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Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatına Demet Akalın kızıyla katıldı o anlara dair video paylaştı

Demet Akalın deprem tatbikatı videosunu paylaştı. Takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalmadı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özel hayatına dair dikkat çeken paylaşımlara da imza atan şarkıcı Demet Akalın bu defa ülke genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatına dair bir paylaşımda bulundu. 

Saatler 18.57'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleşen deprem tatbikatına evinde kızıyla birlikte katılan Akalın, o anları kayıt altına aldı ve bu videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. 

"SİZİN EV VİLLA BİR ŞEY OLMAZ"

Videoda bir yandan kızına 'çök-kapan ve tutun' hareketini yapmasını söyleyen Demet Akalın bir yandan da kendisi aynı hareketi yaptı. Paylaşımında kendi görüntüsüne yer vermeyen Akalın, yüklediği videonun altına gelen "Demet Abla sizin ev villa bir şey olmaz" şeklinde yoruma "Evde yakalanma garantisi var mı?" yanıtını verdi.

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