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e-Devlet'te yeni hizmet: Bugün itibarıyla başladı

e-Devlet sisteminde hizmete alınan uygulamalarla, yurttaşlar herhangi bir kuruluşa gitmeden işlemlerini çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor. Son olarak e-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendiği duyuruldu. İşte ayrıntılar... 

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:59
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e-Devlet'te yeni hizmet: Bugün itibarıyla başladı

e-Devlet'te yeni hizmet: Bugün itibarıyla başladı
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Yurttaşlara, devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına yeni hizmetler eklenmeye devam ediyor. Son olarak yurttaşlar için yeni bir hizmet daha kullanıma açıldı.

Adalet Bakanlığı'nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha eklendi.

Adalet Bakanlığı'nın 'Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'nde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alınabilecek.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibarıyla sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18 çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.

Yurttaşlar bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.

"TALEP VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibarıyla 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz."(AA)

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