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Alkolü sürücü mahalleyi elektriksiz bıraktı

Edirne’de elektrik panosuna çarpan alkolü sürücünün kullandığı otomobil mahalleyi elektriksiz bırakırken, arka koltukta çocuğuyla bulunan eşi ise yaralandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 00:16
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:20
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Edirne'de alkolü sürücü mahalleyi elektriksiz bıraktı

Alkolü sürücü mahalleyi elektriksiz bıraktı
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İHA'nın haberine göre, Edirne Şükrüpaşa Mahallesine bağlı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Emrah K. İdaresindeki 22 HN 558 plakalı otomobil, kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan panodan elektrik kablolarının birbirine temasıyla kıvılcım çıkarmaya başladı. 

Daha sonra mahallede elektrikler gitti. Kazada çocuğuyla otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Emrah Y.’nin eşi Ebru K. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. 

Başından ve yüzünden yaralanan Ebru K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Emrah K.’nın alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetre ile yapılan ölçümde sürücünün 1,66 promil alkollü olduğu belirlendi.

 

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şenel
1.09.2022 10:06
Her insan karekterine ve kişiliğine uygun davranış hareket eder.....  
 
Abbas
1.09.2022 08:08
Vallahi adam bir zamanlar Baykal’ın yanındaymış, insan da bu ülke insanın ne olduğunu anlayamıyor, anlayınca da At Üsküdar’ı geçmiş oluyor, Halk TV ye geçince çıktı ????!  
 
Aybuke
1.09.2022 06:56
Kanaltürk kapatılmadan önce uzun zaman Tv programlarında İsmail Küçükkaya o kanaldaydı daima Fetullah' övüyordu,bir gün yayında evet kendisi ile bir gönül bağım var demişti,hiç unutmam  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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