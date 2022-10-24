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Görselde gizlenen esrarengiz suratları 180 kişiden sadece 2'si bulabildi

Zeka testleri çözmeyi sevenler için yeni ve zor bir bulmaca daha. Resmin içinde gizlenen 9 insan yüzünü 11 saniyede 180 kişiden sadece 2'si bulabildi. Siz de bulup 3'üncü kişi olabilirsiniz.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:08
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Eğlenin ve tadını çıkartın. Görselde gizlenen esrarengiz suratları 180 kişiden sadece 2'si bulabildi

Görselde gizlenen esrarengiz suratları 180 kişiden sadece 2'si bulabildi
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TV100'ün haberine göre,  insan zihni için faydalı görseller olan optik illüzyon testleri, 1900’lü yıllarda önem kazandı. Uzman psikologlar ve psikanalizcilerin algılama ve bilinçaltı için kullandığı optik yanılsamalar, zihnin derinliklerindeki kavramları açığa çıkarmak için en etkili silahlar olarak görülüyor. 

Bu görselde tam 9 adet insan yüzü bulunuyor. 11 saniyede 9 insan yüzünü bulanlar yüksek bir zekaya sahip. 6 tanesini de başarılı bir şekilde bulduysanız, keskin gözlem becerileriniz var ve hiçbir hiçbir şey sizin için zor değil.

Hadi başlayın:

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