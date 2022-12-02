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Selçuk Geçer işçi sendikası TÜRK-İŞ’in asgari ücretliyi kızdıracak teklifini deşifre etti

Ekonomist Selçuk Geçer, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız.” diyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’a “Siz sendikasınız sendika, siz çıkıp 'Benim işçim en az 15 bin lirayı masaya koyacağım bunun altını kabul etmeyeceğim.' diyeceksiniz.” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:35
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Ekonomist Selçuk Geçer, işçi sendikası TÜRK-İŞ’in asgari ücretliyi kızdıracak teklifini deşifre etti

Selçuk Geçer işçi sendikası TÜRK-İŞ’in asgari ücretliyi kızdıracak teklifini deşifre etti
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TELE1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu “Gerçek Ekonomi” isimli programa konuk olan ekonomist Selçuk Geçer asgari ücret ile ilgili önemli tespitler yaptı. Geçer, açlık sınırının 8 bin liraya yoksulluk sınırının da 25 bin liraya kıyısında olduğunu söyleyerek, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret teklifine tepki gösterdi.

Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı:
“İşçinin temsilcisinin açıklamasına bakar mısınız? ‘Açlık sınırının altını kabul etmeyeceğiz.’ Sayın TÜRK-İŞ, siz açlık sınırının ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Zorunlu temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Ya kendiniz açıkladınız ey TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı 25 bin lira çıktı dediniz. 4 kişilik bir aile için minimum 30 bin lira olması demektir. Siz sendikasınız sendika, siz çıkıp 'Benim işçim en az 15 bin lirayı masaya koyacağım bunun altını kabul etmeyeceğim.' diyeceksiniz. İşveren ne olacak diyorlar. Kusura bakmayın ben de o zaman şunu söylerim: bir yıldır bankalar korkunç karlar açıklıyor. Şirketlerin çoğu yüzde 300 kar yaptı. Prim mi verdiniz yurttaşa mı dağıttınız. Biraz da siz ödeyin bedel. Tamam o halde devlet ödesin farkı ben niye ödüyorum vatandaş olarak.  Sen asgari ücretine en azından yoksulluk sınırına çıkarmak zorundasın. İstanbul’da kiralar 5 binden başlıyor merkezde 10-15 bin liralar konuşuluyor. Anadolu’nun en uç illerinde evler 1,5 milyon liradan başlıyor. İzmir Ankara zaten 5-6 milyon.”

“BRAVO ALKIŞLAYALIM”
“Kadrolu öğretmenler 10 bin lira maaş alıyor. Yazık günah siz hala çıkmışsınız 7-8 bin lira altını kabul etmeyeceğiz demişsiniz. Bravo alkışlayalım. Biz iki kişinin gelirinin 30 bin lira olduğunu düşünüyoruz bunun yarısı 15 bin lira olması gerekiyor vergisiz algısız desenize. Sen hikâyeyi açlık sınırı ile açtın. O aldığınız maaşlar, pul olacak zaten 8 bin liranın kıyısında açlık sınırı.

"7 BİN 785 LİRA KIRMIZI ÇİZGİ"
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor." demişti.

İTİRAF AÇIK MİKROFONDA ORTAYA ÇIKMIŞTI
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay‘ın daha önceki görüşmelerde de mikrofonu açık kalmış, itirafı 80 milyon izlemişti.

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A k
2.12.2022 15:58
Oldu olacak hic zam istemesin ergun bey hatta bi onceki asgari ucrete dönsünler, o sendika o kisiyi halen orada tutuyor ise demek ki karinlari doyuyor  
 
işçi
2.12.2022 15:47
7785 TL nedir ulan sadaka mı veriyorsun , bu hadsiz herifin derhal o sendikadan kovulması lazım resmen hükümet yalakalığı yapıp işçileri sattı  
 
Menderes YILDIRIM
2.12.2022 15:41
Aylığını, Bindiği Aracını, maaşlarından kesilen para ile aldıkları işçileri gördüklerinde İŞÇİYİ DUTMASI OLARAK GÖRÜYORLAR. saygılarımla  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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