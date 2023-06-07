Mehmet Şimşek'i bekleyen büyük korku. Emre Ulaş 'Durmak yok fakirleşmeye devam' karikatürü ilgi odağı oldu

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş, dolar kurunun 23 TL’yi aşmasını ve seçimden sonra ekonominin düzeleceğini sanan Cumhur İttifakı seçmenlerini çizdi.

Mehmet Şimşek'i bekleyen büyük korku. Emre Ulaş 'Durmak yok fakirleşmeye devam' karikatürü ilgi odağı oldu

Türkiye 2023 genel seçimlerini geride bıraktı.

Cumhur İttifakı, yüzde 52 ile seçimi kazandı.

Seçimden sonra ekonominin düzeleceğini umut eden seçmenler, bu sabah hayal kırıklığı ile uyandı.

Dolar 23 TL’yi aşarak bir kez daha rekor kırdı.

Mizahın dâhisi Emre Ulaş ise ekonominin durumunu özetleyen manidar bir karikatüre imza attı.

AKP’nin “Durmak yok, yola devam” sloganını “Durmak yok, fakirleşmeye devam” ifadelerine dönüştüren Ulaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek’e de karikatüründe yer verdi.

Kılıçdaroğlu ile bütünleşen “kalp işaretini” Şimşek üzerinden “Biz de seni çok seviyoruz” şeklinde yansıttı.

Oy verdiği halde ekonominin düzelmediğini gören seçmenler böyle karikatüre edildi:

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DOLAR REKOR KIRDI

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş sürüyor.

Dolar rekor üstüne rekor kırıyor.

Dolar 23 TL’yi aşarak 23.11 seviyelerine çıktı.

Euro/TL ise hızla 24,60 seviyesine geldi. Euro 25 Türk Lirası'nın zorluyor.

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