Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 oy oranıyla seçimi kaybetti.n

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından 31 Mart 2024’te yerel seçimler yapılacak.

Türkiye'de en son yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmişti.

Yerel seçimlerde büyük şehirleri hangi partilerin alacağı merak konusu oldu.

Mizahın ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş’tan yine dikkat çeken bir karikatür geldi.

Karikatürde bir kazanını olduğu içerisindeki kişinin ağzından yerel seçimler tabelası olduğu görülüyor.

Yani, vatandaş haşlanarak tepkisiz hale getiriliyor.

Ulaş karikatürünü Süleyman Soylu ve Erdoğan’ın ağzından şu ifadelerle çizmiş:

Dur Süleyman, ateşi fazla körükleme sen biraz dinlen.

Son olarak şu ağzındakini de bir alalım da!....

Öte yandan Erdoğan yerel seçimlere yönelik “Yerel seçimlere yönelik “Oy kaybettiğimiz tüm iller için özel olarak çalışacağız. Neden böyle olduğunu araştıracağız. Sebep neyse onlara hızlıca neşter vuracağız” demişti.