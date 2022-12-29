Telefon konuşması tartışmasında İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Cenab-ı Allah’ı yalanına eklememeni öneriyorum

Süleyman Soylu, "beni aradı" dediği Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiayı yalanlamasının ardından yeni bir paylaşım yaptı, "Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcut" ifadesini kullandı. İmamoğlu "istifa et" dedi. İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ‘terör soruşturması’ açmasından sonra Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu arasında başlayan tartışma sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu, telefon konuşması yaptıkları iddiasını reddeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüşmenin kaydını yayınlaması talebine bugün sosyal medyadan yanıt verdi.

Soylu “Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk’ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: O KÖTÜ DİLİNE EKLEME'

Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun bu ifadelerine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yanıt verdi:

"Cenab-ı Allah’ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey! @RTErdogan"