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İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet tablosu soruşturmasına tepki

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mülkiye Müfettişliği tarafından Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alınmasıyla ilgili açılan ön soruşturmayla ilgili, “Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu niçin aldın’ diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece milletimiz adına. Ama bu işin arkasını bırakmayacağım” dedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 03:19
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlundan Fatih Sultan Mehmet tablosu soruşturmasına dair açıklama

İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet tablosu soruşturmasına tepki
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İmamoğlu, yeniden düzenlenen Sarayburnu Parkı’nda incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.  

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre İmamoğlu, “doğalgaz indirimi” ile ilgili soruya “Hiçbir istişare yapmadan, ‘Biz indirim yaptık’ diye bir açıklamayla tariflediler. Yapılan şey, doğalgaz indirimi değil. Burada yaptıkları şey, İGDAŞ’ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56’sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ’ın payından kesmiş oldular” ifadelerini kullandı.

Soylu’yu istifaya davet ettiniz. Soylu bir açıklama yaparak, ‘Şahsımla görüşme yaptığı her şeyden önce Cenabı Hakk’ın kayıtlarında” dedi. “Cenabı Hakk’a attı topu” şeklindeki soruya ise İmamoğlu, “İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı şu anda böyle bir kaçak yol arıyor. Bu kadar iftiracı bir insan, o koltukta nasıl durur” dedi.

"ELİMDEN GELEN HUKUKİ MÜCADELEYİ KENDİSİYLE YAPACAĞIM"

“İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği bir ön inceleme başlattı. Ve bu ön inceleme başında, yine terör soruşturmasını yürüten müfettiş var. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna İmamoğlu, “Bizim bu yaptığımız işi, valilik üzerinden bir soruşturmayla, birinin şikâyeti üzerine yapmışlardı. O zaman valilik baktı ki bu işin arkası boş, ‘Soruşturmaya gerek yoktur’ kararı verdi. 

Ama kendisini ‘AK Parti militanı’ olarak tariflediğim sayın müfettiş, öyle bir gaza geldi ki, kendisinin militanlık görevini daha üst seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Bu şahsi çıkarlarını, kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin, müfettişlik yetkisini kullanarak hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı, elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım, bugüne kadar yaptıklarından ve bundan sonra yapacaklarından ötürü” cevabını verdi.

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