İmamoğlu'nun bugün ne açıklayacağı belli oldu. CHP Genel Merkezi'nde nefesler tutuldu

CHP'de değişim hareketinin öne çıkan isimlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün son kararını açıklayacak. CHP'de gözler, İmamoğlu'nun İBB adaylığını mı yoksa CHP Genel Başkan adaylığını mı açıklayacağına çevrildi.

İmamoğlu'nun bugün ne açıklayacağı belli oldu. CHP Genel Merkezi'nde nefesler tutuldu

Editör: Ayşe Memiş

Seçimlerin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 12.00'de yapacağı açıklamalara çevrildi.

CHP çevrelerinden elde edilen bilgilere göre, partide değişim bayrağını açan ve bu konuda çarpıcı açıklamaları ile bilinen İmamoğlu'nun bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na "Yeniden adayım" demesi bekleniyor.

İMAMOĞLU CEHPHESİNDEN BİLGİLER GELDİ

CHP'de beklenti İmamoğlu'nun yapacağı açıklama hakkında bu yönde iken, İmamoğlu cephesinden de dikkat çeken bilgiler geldi.

Çevresinden aktarılana göre, İmamoğlu için İstanbul'u yeniden kazanıp CHP liderliğine daha da güçlü bir şekilde aday olma seçeneğinin daha ağır bastığı belirtildi.

Öte yandan 14-28 Mayıs seçimlerinin sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' rüzgarının sert esmesine neden oldu. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun yerine konuşulan ve değişim çağrısını yapan ilk isim İmamoğlu olmuştu.

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