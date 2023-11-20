Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti ile ittifak açıklaması

GerçekGündem’in haberine göre, Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Suat Sarı'nın İBB Başkanlığı için aday adaylığını açıklaması hakkında konuştu.

İmamoğlu partisinin ittifak yaklaşımı hakkında açıklama yaptı.

İttifak kararının bir kişinin kararı ile değil parti kararı olarak verilebileceğini açıklayan İmamoğlu, toplumsa ittifakın en güçlü şekilde kurulması için kararlı olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben hep söyledim ittifak meselesi bir kişinin kararıyla değil partilerle ilgili bir süreçtir. Biz her zaman en iddialı olduğumuz şey toplumsal ittifak olarak tarifledik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız.

Elbette bunun siyasi olarak görüşülmesi de mümkündür, daha önce olduğu gibi ve başarıldığı gibi. Tabii ki bir kişi aday adayıyım diyebilir ama en son karar verecek olan partilerdir.

Biz hâlâ ittifak kurduğumuz ittifak konusunu konuştuğumuz, toplumsal ittifakı oluşturduğumuz bütün çabaları en üt seviyede vermeye devam edeceğiz."