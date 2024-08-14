Evde bakım maaşları hesapları hesaplara geçiyor. Hemen kontrol edin

Kaynak: Haber Merkezi
Evde bakım maaşları hesapları hesaplara geçiyor. Hemen kontrol edin

Ağustos ayı itibarıyla, devletin sosyal yardım programları kapsamında sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri yeniden gündeme geldi.

Ağustos ayında yapılacak olan evde bakım maaşı ödemeleri, birçok aileye nefes aldıracak.

15 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına 9.077 TL tutarında ödeme yapılacak.

Bu ödemelerin önümüzdeki hafta içerisinde hesaplara aktarılması planlanıyor.

Ödemeler, yaşlı, engelli veya hasta yakınlarına bakan vatandaşlara maddi destek sunarak, bakıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

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Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşların, ikamet ettikleri bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Başvurular sırasında, başvuru sahiplerinin gelir durumu ve bakıma muhtaç yakınlarının ağır engellilik durumunu belgeleyen raporlar gibi çeşitli kriterler değerlendiriliyor.

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Hak sahipleri, ödeme durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Ayrıca, cep telefonlarından "BAKIYE" yazıp 4747’ye göndererek ödemeleri hakkında detaylı bilgi alabilirler.

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Bu destek, bakıma muhtaç kişilere bakan ailelerin yükünü hafifletmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir yardım olarak öne çıkıyor.

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