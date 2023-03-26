Elazığ’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AB 028 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak trafik levhasını devirdi. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.