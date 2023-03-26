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Elazığ’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Elazığ’da bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak trafik levhasını devirdi. Kazada bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:10
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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AB 028 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak trafik levhasını devirdi. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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