Twitter'a yeni CEO aranıyor. Elon Musk açıkladı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı satın almış ve CEO Parag Agrawal'ı, finans şefi Ned Segal'i ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde'i işten çıkarmıştı.

Shift Delete.net'te yer alan habere göre, Musk, geçtiğimiz günlerde yönetim kurulunu feshederek kendini tek yönetici yapmıştı. Ancak Twitter şirketinin sahibi ve CEO’su Musk bu görevinden ayrılacağı iddia edildi.

Bunun en büyük nedeni olarak Tesla hissedarları gösterildi. İş insanının artık şirkete bakmadığına inanan hissedarların endişesini gidermek için böyle bir karar alabileceği düşünülüyor. Diğer taraftan Twitter şirketiyle de bir hayli kötü bir başlangıç yaptı. Bu karar, şirket çalışanları arasındaki soğuk rüzgarların biraz olsun dinmesine vesile olabileceği belirtiliyor.

Ancak iş insanının tavırları şirket personeliyle arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Elon Musk, Twitter çalışanlarına mobbing uyguladığı belirtilirken bir e-postayla çalışanlarına ültimatom verdiği de ortaya çıktı. Platformdaki yeni dönemi Twitter 2.0 tanımlayan Musk, çalışanlarından ya ayrılmalarını ya da yoğun çalışma saatlerine hazırlıklı olmalarını istedi.