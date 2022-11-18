Elon Musk kendisini eleştiren 9 işçiyi kovdu. “Hakkımda negatif yorumlarda bulundular” dedi

The New York Times'ta yer alan habere göre; SpaceX ve Twitter konusunda tutarsız davrandığını eleştiren 9 işçi işten Musk tarafından kovuldu. Kovulan çalışanlar Musk’ın Twitter’daki açıklamalarının şirkete zarar verdiğini ifade etti.

Haziran ayında SpaceX çalışanları tarafından şirket yönetimine gönderilen bir mektupta Elon Musk’ın davranışlarına yönelik endişeler dile getirilmişti. Bu mektup sonrasında yaz aylarında beş kişinin işten çıkarıldığını söyleyen eski SpaceX mühendisleri, dokuz kişinin kovulduğu iddiasında bulundu.

İnternete sızdırılan mektupta çalışanlar, “Elon Musk’ın kamusal alandaki davranışları, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkat dağıtma ve utanç kaynağı haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.