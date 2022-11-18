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  • Elon Musk kendisini eleştiren 9 işçiyi kovdu. “Hakkımda negatif yorumlarda bulundular” dedi

Elon Musk kendisini eleştiren 9 işçiyi kovdu. “Hakkımda negatif yorumlarda bulundular” dedi

SpaceX şirketinin CEO'su Elon Musk, kendisini eleştirdiği gerekçesiyle dokuz SpaceX çalışanını kovduğu iddia ediliyor. Musk'ın açılışlarda dans etmesini ve tuhaf hareketlerde bulunduğunu söyleyen işçilerin negatif eleştirilere kayıtsız kalmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 09:06
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Elon Musk kendisini eleştiren 9 işçiyi SpaceX şirketinden kovdu

Elon Musk kendisini eleştiren 9 işçiyi kovdu. “Hakkımda negatif yorumlarda bulundular” dedi
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The New York Times'ta yer alan habere göre; SpaceX ve Twitter konusunda tutarsız davrandığını eleştiren 9 işçi işten Musk tarafından kovuldu. Kovulan çalışanlar Musk’ın Twitter’daki açıklamalarının şirkete zarar verdiğini ifade etti.

Haziran ayında SpaceX çalışanları tarafından şirket yönetimine gönderilen bir mektupta Elon Musk’ın davranışlarına yönelik endişeler dile getirilmişti. Bu mektup sonrasında yaz aylarında beş kişinin işten çıkarıldığını söyleyen eski SpaceX mühendisleri, dokuz kişinin kovulduğu iddiasında bulundu.

İnternete sızdırılan mektupta çalışanlar, “Elon Musk’ın kamusal alandaki davranışları, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkat dağıtma ve utanç kaynağı haline geldi” ifadelerini kullanmıştı.

 

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